Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara- Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Erdoğan: " Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz"

Erdoğan: "Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız."

Erdoğan: "CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır."

Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır."