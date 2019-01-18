Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:34 Kaynak: İHA
Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Mehruze Teyzeyi Aradı
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
Survivor Turabi, MTV'nin Yarışma Programı The Challenge'a Katılacak
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum