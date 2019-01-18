Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Lindsey Graham, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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