Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

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