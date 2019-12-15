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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir."
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