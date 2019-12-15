Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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