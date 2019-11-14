Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır. Milletimizin tarihinde böyle bir kara leke yoktur"

"Biz arşivlerimizi açtık, arşivi olan açsın"

"Alınan karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu kararı alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklar"

WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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