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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır. Milletimizin tarihinde böyle bir kara leke yoktur"
"Biz arşivlerimizi açtık, arşivi olan açsın"
"Alınan karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu kararı alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklar"
WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.
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