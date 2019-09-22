Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi

15 dakika önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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