Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirip kararımızı verdik.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirip kararımızı verdik." - ANKARA
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