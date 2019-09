Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik." dedi.

Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'a hareket edeceklerini belirten Erdoğan, Genel Kurul'a bu yıl 150 civarında ülkenin devlet, hükümet başkanı, 40 kadar ülkenin de bakan düzeyinde katılmasının beklendiğini söyledi.

Bu yıl görüşmelerin yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması temasıyla icra edileceğini kaydeden Erdoğan, "Gündemde iklim, sürdürülebilir kalkınma ve sağlık konuları ağırlıklı olarak yer tutuyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından düzenlenen iklim eylemi zirvesiyle sürdürülebilir kalkınma amaçları zirvesi liderleri diyaloğuna da iştirak edeceğim. Türkiye'nin Kenya ve Birleşmiş Milletler habitatla eş başkanlığını yaptığı altyapı şehirler ve yerel iklim eylemi çalışma grubunun geliştirdiği projeleri tanıtacağız." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve dünya liderleriyle ikili görüşmeler yapacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"New York'ta ayrıca Türkiye, Malezya, Pakistan 3'lü zirvesini tertipleyeceğiz. Pakistan Başbakanı kardeşim İmran Khan ile beraber nefret söylemiyle mücadele konulu üst düzey bir etkinliğe de ev sahipliği yapacağız. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kuruluna hitap edeceğim. Hitabımda BM gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz. Türkiye'nin çok taraflılığa olan güçlü desteğini özellikle vurgulayacağım."

"Volkan Bozkır'ı aday gösterdik"

Erdoğan, 2020 Eylül - 2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini de belirterek, "Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum." dedi.

New York'ta bulunduğu süre zarfında ABD'deki Türk Amerikan soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileri ve New York civarında yaşayan Musevi vatandaşlarıyla da bir araya geleceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayrıca geçen yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in fotoğraflarını dünyaya taşıdığımız dünya başkentlerinde Ara Güler sergisi başlıklı projeyi Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütüyoruz. Kyoto, Londra ve Paris'in ardından sergiyi şimdi de New Yorkluların beğenisine sunacağız. Bunun yanında Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle ikili ve toplu olarak toplantılarımız olacak. Türk Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansını, ziyaretimiz çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."