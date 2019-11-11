Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapacağı ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım tarihlerinde ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Trump ile bir araya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık yapacak.Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına seslenecek. Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret edecek olan Erdoğan'ın, Türkler, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.