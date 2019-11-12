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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 11.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 11.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Temasları kapsamında, ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında iş insanlarına hitap edecek Erdoğan'ın, ayrıca Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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