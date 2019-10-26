Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD YPG'yi temizledik dedi ama temizleyemedi"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler"
(İHA)
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