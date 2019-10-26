Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD YPG'yi temizledik dedi ama temizleyemedi"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD YPG'yi temizledik dedi ama temizleyemedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD YPG'yi temizledik dedi ama temizleyemedi"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler"(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler"

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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