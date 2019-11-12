Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:11:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]