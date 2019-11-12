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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır."
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