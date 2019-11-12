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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."
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