Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?
Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 50 bin TL manevi tazminat cezası Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 19:07:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]