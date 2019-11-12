Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."