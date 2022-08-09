Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız

09.08.2022 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız - Son Dakika
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