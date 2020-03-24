Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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