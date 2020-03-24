Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:54 Kaynak: İHA

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