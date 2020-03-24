Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:54 Kaynak: İHA
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