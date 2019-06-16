Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?"
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:28 Kaynak: AA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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