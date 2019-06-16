Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul
'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?"
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