Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık Söylüyorum, Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık Söylüyorum, Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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