Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık Söylüyorum, Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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