Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık Sözlü Bir Toplum İnşa Etmenin Gayreti İçinde Olduk
1 saat önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Edirne Mitingine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:42 Kaynak: AA
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