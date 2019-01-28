Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve Net Söylüyorum, Bugün Dünyamızda Yaşanan Birçok Sorunun Temelinde...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:53 Kaynak: AA
Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partililere Yaptığı Sürpriz Denetlemeyi Anlattı
Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti
Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak