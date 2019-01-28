Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve Net Söylüyorum, Bugün Dünyamızda Yaşanan Birçok Sorunun Temelinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve Net Söylüyorum, Bugün Dünyamızda Yaşanan Birçok Sorunun Temelinde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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