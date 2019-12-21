Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:48 Kaynak: AA
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