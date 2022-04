Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Toplu Taşıma ve Hastaneler Hariç Maske Zorunluluğu Kaldırıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçları ve sağlık kurumları dışındaki kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımıza teşekkürümüzün en azından bir kısmını onlara yönelik şiddetin önüne geçilmesinden özlük haklarındaki iyileştirmelere kadar bir dizi düzenlemeyle ifade etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Üyeleriyle yaptığı toplantının ardından kameralar karşısına geçerek, toplu taşıma araçları ve sağlık kurumları dışındaki kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi. Bilim Kurulu toplantısının da bundan sonra olağanüstü durum olmadıkça yapılmayacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hekimlerimizi, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Koronavirüs salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle de her birinize şahsım, ailem, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi dünyamızın son iki yılı, bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç, kısa sürede üretimden tüketime; ulaşımda turizme; spordan eğitime ve istihdama kadar her alanını etkileyen topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını karşı karşıya bulunduğumuz yeni duruma göre tekrar düzenlemek mecburiyetinde kaldık ve ülkelerin her biri kendi kapasite ve kabiliyetleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti. Hastaneden sağlık personeline; maskeden ilaca, solunum cihazından aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine malum hep birlikte şahit olduk. En önemlisi de devletlerin yönetim becerileri bu arada sınandı. Türkiye, tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Maruz kaldığı büyük yükün altında ezilmeyen sağlık alt yapımız ve fedakarlıklarına hep birlikte şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda dünyada örnek bir varoluş mücadelesi ortaya koyan bu heyeti ben ayrıca kutluyorum.

SAĞLIKTA ŞİDDET VE SAĞLIKÇILARIN ÖZLÜK HAKLARI

Yürütülen mücadeleye destek veren İçişleri Bakanlığı'mız, Milli Eğitim Bakanlığı'mız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız, Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ve diğer kurumlarımızın mensuplarını da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürümüzün en azından bir kısmını onlara yönelik şiddetin önüne geçilmesinden özlük haklarındaki iyileştirmelere kadar bir dizi düzenlemeyle ifade etmenin gayreti içerisindeyiz.

MASKE ZORUNLULUĞU KAPALI MEKANLARDA KALDIRILDI TOPLU TAŞIMA VE HASTANELERDE DEVAM EDECEK

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamı, kısıtlamaları malum… Kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim, bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda bu hususlar enine boyuna değerlendirilmiştir. Bilim kurulumuz, bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığımız ise salgın yönetimi eylem planı çerçevesinde çalışmalarını yine sürdürecektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece, topluma taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına; (günlük) vakalar, 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir. Bilim Kurulu'muzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine Bilim Kurulumuz, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir. Etkinliği ispatlanmış olan kendi aşımız, Türkovac hatırlatma dozları konusunda özellikle tavsiye edilmektedir. Bunun için aile sağlığı merkezleri ve kamu hastanelerinde aşı uygulama merkezleri, ihtiyaca cevap verecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Ülkemizde üretilen koronavirüs ilaçlarının vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı devam edecektir. Güncel teknolojiler ve tedaviler de yakından izlenecektir. Rabbimden kendi vatandaşlarımız ile tüm insanlığa sağlıklı, güvenli, huzurlu müreffeh bir gelecek temenni ediyorum."