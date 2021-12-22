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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2)

22.12.2021 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2)'3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASINI ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİNDE HAYATA GEÇİRİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımlarını kaybetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, bunun için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2)

'3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASINI ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİNDE HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımlarını kaybetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, bunun için özellikle çalışanların gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Memurlar dahil tüm çalışanların asgari ücret kadar ücretlerini vergiden muaf tutuklarını belirten Erdoğan, "Memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de kendi çalışanlarına bu gelişmeler doğrultusunda hak ettikleri ücreti takdim edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bugün bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını gerçekleştirerek 5 buçuk milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında, Avrupa'da 1'inci dünyada ise 4'üncü sıradayız. Hedefimiz, 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Tabii bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze de gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23 ve temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz" ifadelerini kullandı.'ŞURA ÇALIŞMALARIMIZ DA BİZE YOL GÖSTERECEK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde de eğitim ve kültür önceliklerinin ilk sıralarında yer alacağını söyleyerek, "Bu çerçevede eğitim-öğretim alanında maziden-atiye köprü kuran yeni ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şurasını topladık. Çok geniş katılımın sağlandığı Şurada çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar, eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. Organize sanayi bölgelerinin tamamında Mesleki Eğitim Merkezi kurma sözü vermiştik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu doğrultuda gerekli çalışmaları tamamladılar. Artık ülkemizdeki 251 organize sanayi bölgemizin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Bu mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgelerimizdeki işletmelerimizin ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştireceklerdir" diye konuştu.'TURKOVAC TÜM İNSANLIK İLE BULUŞACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili sürecin de devam ettiğini belirterek, "İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. Eğitimdeki; okul, öğretmen, sistem eksiklerini büyük ölçüde giderdiğimiz için inşallah bundan sonra artık enerjimizi kalitenin yükseltilmesine vereceğiz" dedi.

Ayrıca yerli aşı üretme çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantıyla milletimizle paylaşacağız. Turkovac inşallah tüm dünya ile tüm insanlık ile buluşacak" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Mesleki Eğitim, Asgari Ücret, Enflasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2) - Son Dakika


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