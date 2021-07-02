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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

02.07.2021 16:55
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SAKARYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu.

SAKARYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu. CHP'ye sert çıkan Erdoğan, 'Biz Türkiye'nin geleceğine talibiz' derken, 19 yıllık müktesebatımızın referansı ile söylüyoruz. Karşımızda ise bu ülke için bir dikili ağacı olmayan CHP var. Elindeki üç beş belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yapımı 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 eserin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da, onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları değerlendirdik. Onlar istese de, istemese de Türkiye istiklalini istikbalini güvence altına alacak adımlarını atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin de gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte Millet, siz ise illetsiniz. Cumhur ittifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eserin toplu açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

19 yıldır bu ülkede eserler, hizmetler ile konuştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 vilayetin her biri gibi, Sakarya'nın da hep geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini tamamlamanın gayreti içinde olduk. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan, 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Ülkemizde herkesin hayat kalitesi, geçtiğimiz 19 yılda, geçmişle mukayese edilmeyecek şekilde yükselmiştir. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine bizim dönemimizde kavuşmuştur. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabi var. Bu ülkede o sıkıntıları çözecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı neticeler karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan, gıda ve kamu güvenliğine kadar en ileriye taşıdık. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 Avro para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan bir kuruş aldık mı? Biz, 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek yola çıktık. Biz halkımız için varız. Bütün bu vergiler halkımızdan alınıyor, onun geri dönüşü yine halkımıza olacak" şeklinde konuştu.

'Yıllarca karşımıza dikilip, istemezükçülük yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa, bu küresel kriz döneminde, ülkemizin avantajı haline geldi' cümlesini kuran Erdoğan, "Şehir hastanelerinin yapımının, işletmesinin önüne geçmek için her yola başvurdular. 'Niye yapıyorlar' dediler. Biz de 'halkımız daha huzurlu hizmet alsın' diye dedik. Salgın döneminde bu hastaneler can simidi haline dönüşmüştür. Size bir müjde daha veriyorum. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, civardaki illere gitmeyecek. Tüm problemler burada çözülecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumaya almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin çapsızlığını her alanda görmenin mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız karşı çıkarlar. SİHA, TİHA, tank, tüfek, füze, radar, uçak ile her alanda savunma sanayinde öne çekilmek isteriz karşı çıkarlar. Biz dört bir yanı bölünmüş yollar, otoyol, köprüler ile donatırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini, havalimanları, tren hatları ile buluşturmak için çalışırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi diplomasi ve dünyada sözü geçen, saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz kendi devletini gittikleri her yerde şikayet ederler. Kanal İstanbul projesindeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. Üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bu iftihar verici eserlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. 2023 hedeflerimizi, 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Sırtımızı her hangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya ile ahdimizi inşallah 2023 Haziran ayında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum. 'Biz Türkiye'nin geleceğine talibiz' derken, 19 yıllık müktesebatımızın referansı ile söylüyoruz. Karşımızda ise bu ülke için bir dikili ağacı olmayan CHP var. Elindeki üç beş belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur" dedi. - SAKARYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması - Son Dakika


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