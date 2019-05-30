Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir" dedi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:37 Kaynak: İHA
, "Açıklayacağımız reform önümüze ışık tutacak bize yol gösterecektir" dedi. - ANKARA
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