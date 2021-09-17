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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

17.09.2021 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada, System.String[]

AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan pankartı görünce "Birileri diyor ki 'Z kuşağı Y kuşağı muhalefetin yanında.' Burada burada" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada muhalefete yönelik sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Z kuşağı tartışmalarına da değindi.

Salonda açılan pankartı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında' Burada, burada... Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Daha önce Kahramanmaraş'ta, Rize'deydik. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz. Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinde hizmet, eser ve tesisinin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Akıncı'nın teslimatını MSB Ay Yıldız Projesi temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanıyla MİLGEM ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesim törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar, kabuller gerçekleştirdik. Yan gelip yatmak yok.

ABD ZİYARETİ

"İşte şimdi A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada. Nasip olursa pazar günü ABD'deyiz. Ve pazartesi günü New York'ta BM'nin tam karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını da yapacağız.

"NE KADAR VAAT VARSA HEPSİNİN ALTINDA EZİLDİLER"

Son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye gibi, Türkiye'nin bekası, huzuru, refahı gibi dertlerinin olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduklarını gördük. Belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk. Ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Millete verdikleri sözlerin taahhütlerinin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan, şehir içi ulaşıma hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

Elbette her insan hata da yapar, yanlışa da düşer ama insanı diğer canlılardan ayıran akıl ve vicdandır. İnsan, aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatası varsa düzeltmek her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Onları bitmek tükenmez kavgalarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada

"BİZİM HİZMET ANLAYIŞIMIZDA PARTİZANLIK YOKTUR"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyoruz. İnsanımızın içten söylediği 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez. Allah'ıma hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları bana lütfettiği için hamd ediyorum. Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında' Burada, burada... Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır.

"ÖLÇÜMÜZ BAŞKALARI DEĞİL İLKELERİMİZDİR"

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimizdir. Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize yapacağı katkıya bakarız. 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan siyasi tercihine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok. Biz sizleri seviyoruz ya, bizim aşkımız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan başka hiçbir aşkımız yok. İşte bu anlayışla sadece Mersin'e 38 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. İşte bugün de Mersin'de toplam bedeli 3 milyar 260 bin TL'yi bulan yatırımların açılışlarını yapıyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tüm bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetlemeye geldik. Mersinimize neler kazandıracağını düşünün."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada - Son Dakika
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