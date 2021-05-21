açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı - Son Dakika

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