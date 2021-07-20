Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Burada Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki Barış ve Özgürlük Anıtı'nın ve 1974 Barış Harekâtı'nda kullanılan çıkarma gemisinin müze gemi olarak açılışı yapıldı. Devamında ise yeni yapılan çevre yolu için bir tören düzenlendi.

KASIM AYI İÇİN SÖZ ALDI

Yapılan çevre yolunun görüntülerini izledikten sonra çevre düzenlemesinin eksik olduğunu söyleyen Erdoğan, "Adil Bey, belki söylemek ayıp olabilir ama çevre düzenlemesini henüz tam bitirmediniz galiba. Ben yemyeşil olsun diyorum her taraf. Kıbrıs yemyeşildir. Yolun çevresi de öyle olmalıdır." dedi.

Bağlantının diğer ucundaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı'na "Mevsim itibarıyla yapamadık. Programımızda var, inşallah Kasım ayında yemyeşil olacak her yer Cumhurbaşkanım. Düzenlemeler yapılacak" diyerek söz verdi.

"ŞAHİT OLUN"

Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere dönerek "Şahit olun sizler de." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünden itibaren Kıbrıs'ta verimli programlarda sizlerle beraberdik. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız. Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. 19 belediyeye 96 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. 2 gazi kent, Gaziantep ile Gazi Magusa belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı.

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Halkın gündelik hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su. Ada'nın iklimin eve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır.

Yavuz çıkarma plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 1974 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz açısından bu çok önemli.

"DİJİTAL DÖNEMİ KUZEY KIBRIS'TA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Milli tekonoloji hamlemiz sayesinde donanım ve altyapımızla dijital dönüşüme uyum sağlamakta önemli mesafeler kaydettik. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Dijital kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini, erişim yöntemlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Temelini atacağımız veri merkezi sayesinde arzumuz kamu hizmetlerinin en hızlı yoldan, kesintisiz şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır.Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız."