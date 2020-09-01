Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminde de asli özne insandır" - Son Dakika

2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. (4)
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
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