Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminde de asli özne insandır" - Son Dakika

2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. (4)