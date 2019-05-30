Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:33 Kaynak: AA
: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır."
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