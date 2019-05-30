Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:50 Kaynak: AA
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