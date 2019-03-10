Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da
11 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere, Adana'ya geldi.
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere, Adana'ya geldi.
Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na gitmek için parti otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:35 Kaynak: DHA
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