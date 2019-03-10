Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da

30 dakika önce

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere, Adana'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da, System.String[]
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere, Adana'ya geldi. 

Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na gitmek için parti otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:54 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Adana, Politika
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