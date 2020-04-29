Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin ihtarına uymayarak kaçması üzerine uyarı ateşiyle kazara... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 'da polisin ihtarına uymayarak kaçması üzerine uyarı ateşiyle kazara vurulan Suriyeli gencin babasına taziyelerini iletti.

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Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma