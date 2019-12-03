Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu."

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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