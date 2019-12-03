Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz'ün yeri) Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur." - ANKARA

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Kasım ayındaki son ankete göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var