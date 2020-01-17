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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Adil Öksüz) Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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