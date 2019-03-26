Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman'a Toplamda 16 Katrilyon Yatırım Yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman'a Toplamda 16 Katrilyon Yatırım Yaptık"

9 dakika önce

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- AK Parti'nin Adıyaman mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:02 Kaynak: AA

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