Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havaalanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı. Adıyaman Havalimanından miting alanına makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların sevgi gösterileri arasında miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda halka hitap edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

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