Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:38 Kaynak: AA
: "Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik."
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