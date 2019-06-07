Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:04 Kaynak: AA
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