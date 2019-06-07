Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:04 Kaynak: AA
: "(Af yasası) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."
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