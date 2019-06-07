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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af yasası ile ilgili çalışmalar devam ediyor

40 saniye önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz, 23 haziran'da yapılacak seçimler ve af yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan Af yasası ile ilgili "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, nestleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af yasası ile ilgili çalışmalar devam ediyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz, 23 haziran'da yapılacak seçimler ve af yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan af yasasıyla ilgili "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili Kuzey Kıbrıs'ın haklarını korumakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz. Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız."diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:23 
Dünya
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