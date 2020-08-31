Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Giresun'daki çalışmalarla ilgili görüntüler

Vatandaşlardan görüntü GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir."