Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afet bölgesi) Biz anında, haftasında jeneratörleri en yüksek noktalara helikopterlerle indirdik" - Son Dakika

İşçilerle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (6)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın dua etmesi

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi 'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni

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