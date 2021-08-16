Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesilmesi
İşçilerle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (6)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afet bölgesi) Biz anında, haftasında jeneratörleri en yüksek noktalara helikopterlerle indirdik' - Son Dakika