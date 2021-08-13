Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı

13.08.2021 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde sel felaketinden etkilenen bölgeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Yüreğimizi yakan can kayıplarını geri getiremesek de diğer her kaybı telafi edecek güç, imkan ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında afet bölgesi ilan edilen yerlerin ayrıntılarına ve buralarda sağlanacak desteklere ilişkin görsele de yer verdi.

Buna göre, Bartın Ulus ilçesi, Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Kastamonu Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

Sel felaketine 5 bin 188 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 2 JİKU, 701 araç, 66 ambulans, 41 UMKE, 27 arama köpeği, 542 iş makinesi, 14 vidanjör, 65 motopomp, 41 bot, 3 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil harekat merkezi ile müdahale ediliyor.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ertelemesi uygulanacak, esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek, eşya zararlarının karşılanmasına yönelik yardım yapılacak, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak, esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek, KOSGEB Acil Destek Paketi hazırlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi, Afet Bölgesi, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika


Son Dakika

Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi 18:02 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış 17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular 17:23 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak 16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 16:18 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi 15:35 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi         
18:10
Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı         
17:57
Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı         
17:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı         
17:15
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı         
16:46
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı         
16:19
Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı         
16:09
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 18:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement