Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Manavgat'taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanan mahalleleri, yangının seyrini ve ilerlediği alanları gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde bilgi alıp, inceleme yaptıktan sonra Marmaris'e geçecek.