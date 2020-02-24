Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"

17 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelilşi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelilşi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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