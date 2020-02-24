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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
17 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelilşi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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