Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Afganistan Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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