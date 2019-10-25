Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
(İHA)
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