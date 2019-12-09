Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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