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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor."
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