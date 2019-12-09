Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Davutoğlu'nun "Herkesin mal varlığı araştırılsın" teklifine Kılıçdaroğlu destek verdi

Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var

ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir