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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.
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