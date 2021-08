Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrarı için Pakistan'a hayati görevler düşüyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan 'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan 'a hayati görevler düşüyor. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. En başta Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un (F-280) denize iniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemisi Akhisar'ın (P-1220) ilk sac kesim törenine katıldı. İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı eşi Samina Alvi katıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanıyor. Türk insanının kalbinde Pakistan her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Bizler de aramızdaki kardeşlik bağlarından aldığımız güçle, ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Ülkemiz salgın döneminde sergiledikleri samimi iş birliğiyle dost ve kardeş ülke olmanın ne demek olduğunu da bir kez daha göstermiştir. Ülkelerimiz arasında oluşturduğumuz yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi mekanizması sayesinde bakanlıklarımızın, kurumlarımızın verimli iş birliklerine imkan sağladık" dedi.

"SAVUNMA SANAYİ ALANINDAKİ ORTAKLIĞIMIZI DAHA DA İLERLETMEK AMACIYLA MUTABIKIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şubat 2020'de gerçekleştirilen 6. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ilişkilerimiz tüm yönleriyle ele alındı. Salgının yol açtığı sınırlamalara rağmen ülkemizde düzenleyeceğimiz bir sonraki toplantı için detaylı hazırlık yürütüyoruz. Tarihini yakında belirleyeceğimiz 7. Konsey Toplantısı vesilesiyle Pakistan'la ortak gündemimizi geliştirmenin çabası içerisindeyiz. Savunma sanayi alanında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut iş birliği projelerinden de ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Savunma Sanayi alanında bugün ilk gemisinin açılışını yapmakta olduğumuz MİLGEM korvetleri yanında atak helikopterleri ve eğitim uçakları gibi çok başarılı ortak iş birliği projeleri bulunuyor. Savunma Sanayi alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek amacıyla mutabıkız. Pakistan'la aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayimizdeki iş birliğimizin ticari ilişkilerimiz de yansımasını istiyoruz. Bu konuda hepimize yardımcı olacak bir yol haritasını Pakistan'la Şubat 2020'de İslamabat'ta imzaladık. Kurumlarımız bu eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyorö diye konuştu.

"AFGANİSTAN'IN BİR AN ÖNCE İSTİKRARA KAVUŞTURULMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ" "Salgına rağmen geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimizde düşüş yaşamamış olmamızda bir kazanımdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan 2 milyara aşkın nüfusuyla önemli bir bölge olan Güney Asya'da barışın tesisi ve refahın arttırılması çalışmalarında kritik bir rol üstlenmektedir. Bölgenin yüzleştiği sorunlara bulunacak çözümler ancak Pakistan'ın desteğiyle gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'da yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PAKİSTAN'IN HER KAZANIMINI KENDİ KAZANIMIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"Pakistan donanması için MİLGEM sınıfı 4 korvet inşa edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların ikisi ülkemizde, ikisi ise Pakistan'da üretilecek. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da ülkemiz savunma sanayii ürünleri arasından seçilecek. Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu projede 2025'e kadar tüm korvetlerin teslimatı tamamlanacak. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için yapılması planlanan 10 adet açık deniz karakol gemisi projesinin de sac kesim işlemini yapıyoruz. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık gizli ambargoları biz biliyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı. Sonuçta savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir döneme geldik

Halen yürütmekte olduğumuz ve 4-5 yıl içinde neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayii alanında dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın işte bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir" şeklinde konuştu. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemisi AKHİSAR (P-1220)'ın sac kesim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşti. Ardından BABUR (F-280) denize Pakistan Cumhurbaşkanı eşi Samina Alvi tarafından denize indirildi.